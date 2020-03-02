Политика

13:09 02.03.2020

Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

1 мин читать
Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) планирует принять на текущей неделе без обсуждения решение об очередном продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, следует из повестки заседания Coreper, опубликованной в Брюсселе.

"Решение может быть принято либо в среду, 4 марта, либо в пятницу, 6 марта. Этот вопрос пока уточняется", - сказал "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

В повестке числится вопрос "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и о замораживании банковских активов в ЕС.

Совет ЕС 28 января 2020 года добавил к соответствующему санкционному списку семь человек. В данном случае санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в Крыму и Севастополе.

Теперь, по данным на январь, индивидуальный санкционный список включает 177 физических лиц и 44 юридических лица.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расцениваются как "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Эти санкции продлевались каждые полгода.

Теги: #ес #санкции_против_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:24 01.03.2020
Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

18:40 01.03.2020
Боррель созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам по Идлибу

Боррель созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам по Идлибу

08:27 01.03.2020
ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ от потока мигрантов

ЕС готов оказать дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ от потока мигрантов

12:18 29.02.2020
Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

01:24 29.02.2020
ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

ЕС осудил в СБ ООН удары по турецким военнослужащим и призвал к прекращению эскалации конфликта в регионе

12:14 28.02.2020
Суд отправил под арест с многомиллионными залогами шестерых участников схемы торговли похищенными в ЕС элитными автомобилями

Суд отправил под арест с многомиллионными залогами шестерых участников схемы торговли похищенными в ЕС элитными автомобилями

10:51 28.02.2020
В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

14:54 27.02.2020
В ЕС впервые обсуждалась идея временного контроля на внутренних границах из-за коронавируса

В ЕС впервые обсуждалась идея временного контроля на внутренних границах из-за коронавируса

10:07 27.02.2020
ЕС на пороге введения "киберсанкций" против Китая и России - Bloomberg

ЕС на пороге введения "киберсанкций" против Китая и России - Bloomberg

20:30 26.02.2020
Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Страны Европы усиливают меры по сдерживанию коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

Отказ отмечать 9 Мая говорит о том, что власть Украины не сделала выводов – Медведчук

Заявление премьера Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

Обсуждение законопроекта о референдуме может начаться в течение двух недель - Стефанчук

Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

Отказ отмечать 9 Мая говорит о том, что власть Украины не сделала выводов – Медведчук

Заявление премьера Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Вопрос продажи земли можно обсуждать только после проведения референдума – нардеп Плачкова

Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА