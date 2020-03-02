Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) планирует принять на текущей неделе без обсуждения решение об очередном продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с украинской ситуацией, следует из повестки заседания Coreper, опубликованной в Брюсселе.

"Решение может быть принято либо в среду, 4 марта, либо в пятницу, 6 марта. Этот вопрос пока уточняется", - сказал "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

В повестке числится вопрос "об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Речь идет о запрете на въезд в Евросоюз и о замораживании банковских активов в ЕС.

Совет ЕС 28 января 2020 года добавил к соответствующему санкционному списку семь человек. В данном случае санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в Крыму и Севастополе.

Теперь, по данным на январь, индивидуальный санкционный список включает 177 физических лиц и 44 юридических лица.

Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расцениваются как "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Эти санкции продлевались каждые полгода.