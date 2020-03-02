Политика

12:16 02.03.2020

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

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Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Предварительный текст отчета правительства за 2019 год не дает реальной картины того, что происходит в украинской экономике, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Выступление премьера свелось к общим оптимистическим декларациям об успехах правительства, содержало минимум конкретики и подтасовку показателей. Сторонники действующего правительства сосредоточились на том, что Кабинет министров работает всего полгода и делать выводы о его эффективности еще рано. Нет, в той тяжелой ситуации, в которой находится Украина, ее экономика и социальная сфера, делать выводы уже пора. Тем более что факты говорят сами за себя", - подчеркнул Медведчук в заявлении, обнародованном пресс-службой партии.

Он отметил, что при правительстве Гончарука в IV квартале 2019 года темпы роста реального ВВП упали до 1,5% по сравнению с 4,6% во II квартале и 4,1% в III квартале, а падение промышленного производства составило 1,8%. Оборот розничной торговли в январе 2020 года сократился по сравнению с декабрем 2019 года на 21,9%.

"В конце прошлого и начале 2020 года не произошло традиционного праздничного роста розничной торговли, что куда лучше говорит о "росте" благосостояния украинских граждан, чем "намалеванные" в правительстве цифры", - отметил Медведчук.

Аналогичная ситуация, подчеркнул он, имеется в транспортной отрасли и сельском хозяйстве.

"Но особое беспокойство вызывает ситуация в финансово-бюджетной сфере. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что выполнение доходной части бюджета составило 96,3%, а не 99,1%, как сообщил премьер, отчитываясь перед парламентом 21 февраля. Доходы общего фонда государственного бюджета в феврале 2020 года выполнены на 93,7% от росписи. Пацкан отметил, что невыполнение плана по доходам на 37,8 млрд грн является крупнейшим провалом с 2015 года", - напомнил Медведчук.

В целом, подчеркнул нардеп, премьер-министр не дал реальной картины происходящего в экономике в своём отчете. Деятельность министров также не улучшает ситуацию, считает Медведчук.

"Министр юстиции развлекает публику чтением книг, стоя на голове, министр здравоохранения намерена провести две недели в Новых Санжарах вместе с проходящими обсервацию… В общем, все заняты делом, которое уже очевидно ведет страну к экономическому краху", - заявил он.

Теги: #медведчук #опзж #кабмин
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