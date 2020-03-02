Обсуждение законопроекта о референдуме может начаться в течение двух недель - Стефанчук

Обсуждение законопроекта о всеукраинском референдуме может начаться через две недели, прогнозирует первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Он во вторник-среду, после юридического соглашения, будет вывешен на сайте парламента для того, чтобы все, кто хочет, могли с ним ознакомиться, присоединиться и, я думаю, через неделю-две мы можем провести обсуждение этого законопроекта", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, параллельно идет перевод законопроекта на английский язык, чтобы передать законопроект на рецензирование в ведущие институции зарубежных стран, которые занимаются прямой демократией, для получения их выводов по данному законопроекту.

Он напомнил, что законопроект о всеукраинском референдуме – это первый документ из перечня законопроектов, связанных с народовластием.