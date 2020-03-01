Отказ отмечать 9 Мая говорит о том, что власть Украины не сделала выводов – Медведчук

Заявление министра внутренних дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 Мая является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и ура-патриотической зашоренности, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти? И в первом, и во втором случае Пристайко, это дипломатическое недоразумение, обязан подать в отставку. Поскольку не имеет морального права говорить от имени миллионов украинцев, для которых 9 Мая было, есть и навсегда останется священным Днем Победы, который праздновали и будут праздновать", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на официальном сайте партии в воскресенье.

По мнению политика, глава украинского внешнеполитического ведомства не имеет права решать за государство Украина и "тем более за весь, как он выразился, европейский континент".

"Украинская власть поражена вирусом неонацизма и человеконенавистнической идеологии… . Сегодняшняя власть Украины не сделала выводов, почему произошла трагедия, унесшая жизни миллионов людей. Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма… Возможно, Пристайко и свора, частью которой он является, и не будут праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Но украинский народ будет праздновать эту дату, и в этом он будет не одинок", - заявил Медведчук.

Ранее Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос, как отреагировала бы украинская сторона, если бы получил из РФ приглашение на официальные торжества 9 мая в Москве, сказал, что "мы не собираемся праздновать 9 мая". "Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить… Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - сказал министр.