Политика

12:59 01.03.2020

Заявление премьера Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков

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Заявление премьера Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке в парламент не поступало, заявляет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не ответил на вопрос, будут ли на внеочередном пленарном заседании Рады в среду рассматриваться кадровые вопросы, в частности, будет ли рассматриваться вопрос об отставке всего правительства или изменения части его состава.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.

Разумков отметил, что на внеочередном пленарном заседании будут отчитываться перед парламентом Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. Кабинет министров будет присутствовать на заседании и сможет ответить на все вопросы.

Как сообщалось, украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Позже глава депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что Рада рассмотрит, в том числе, кадровые вопросы.

В обнародованной пресс-службой аппарата Верховной Рады повестке дня сообщалось, что на заседании помимо вопросов, связанных с Кабинетом министров, будут рассмотрены вопросы деятельности правоохранительных органов в сфере преодоления коррупции. Также на внеочередном заседании планируют рассмотреть законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств в Украину для участия в многонациональных учениях в 2020 году, законопроект об изменениях в законодательство в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" и проект изменений в закон "О нацбезопасности Украины" о вступлении в силу положений о главнокомандующем ВСУ, генштабе ВСУ, видах и отдельных родах войск.

Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект о ратификации Рамочного договора между Украиной и Францией об усилении морской безопасности.

26 января Гончарук заявил, что не писал заявления об отставке, и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

Теги: #разумков #гончарук #отставка #кабмин
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