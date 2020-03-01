Политика

10:48 01.03.2020

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

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Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Претендент в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Джо Байден одержал убедительную победу на первичных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина, сообщает в воскресенье американский телеканал CNN.

На выборах, которые состоялись в этом штате в субботу, он заручился поддержкой 48% избирателей, в то время как его основной конкурент Берни Сандерс - 20%.

Получивший в Южной Каролине третье место бизнесмен-миллиардер Том Стайер объявил о выходе из гонки.

На 3 марта в США запланирован так называемый супер-вторник, когда первичные выборы пройдут одновременно в 14 штатах.

Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США запланированы на ноябрь.

Теги: #сша #байден #выборы
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