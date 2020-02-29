Вопрос продажи земли можно обсуждать только после проведения референдума – нардеп Плачкова

Вопрос об открытии рынка земли можно обсуждать только после проведения всеукраинского референдума, заявила народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Татьяна Плачкова в эфире телеканала NewsOne.

"Самый больной вопрос - это законопроект об открытии рынка земли, который сейчас рассматривается в парламенте. Мы обсудили с экспертами наши правки: мы требуем, предлагаем. Если кратко, то ОПЗЖ требует сначала провести всеукраинский референдум. А только после этого обсуждать этот законопроект", - заявила Плачкова.

Она также отметила, что существуют другие инициативы касательно изменений в земельном законодательстве.

"В парламенте зарегистрированы еще несколько законопроектов об изменениях в Земельном кодексе, которые больше касаются вопросов строительства. Меня беспокоит, что монобольшинство стремится вообще убрать такое понятие, как "особо ценные земли". Под привлекательным лозунгом "больше свободы бизнеса" власть предлагает бизнесменам получать беспрепятственно земельные участки. То есть хочет отменить необходимость согласовывать выделение земельного участка частной компании. Сейчас это очень опасно. Если местная и исполнительная власть не окажут влияния на этот процесс, то это может привести к ужасным последствиям", - заключила нардеп.