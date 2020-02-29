Политика

17:08 29.02.2020

Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном

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Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приняло решение полностью приостановить авиасообщение с Ираном, говорится в сообщении AZAL в субботу.

"Согласно обновленной информации, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, AZAL приостанавливает авиасообщение с Ираном", - отмечается в сообщении ЗАО.

По информации AZAL, в субботу вечером авиакомпанией Buta Airways будет выполнен последний рейс J2-9005 по направлению Баку-Тегеран, который вернется из аэропорта имени Имама Хомейни без пассажиров.

"Рейсы в Международный аэропорт Гейдар Алиев также приостановит авиакомпания Iran Air", - говорится в сообщении.

Ранее AZAL сообщил об ограничении авиасообщения с Ираном. Кроме того, Азербайджан также ограничил сухопутное сообщение с Ираном на 2 недели.

Теги: #авиасообщение #иран #азербайджан
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