Эрдоган заявил, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев, сообщает "Анадолу".

"Турция открыла границы, и только по состоянию на утро 29 февраля в Европу ринулись 18 тыс. беженцев (из Сирии - ИФ)", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что, вероятно, за сегодняшний день через границу пройдут 25-30 тыс. беженцев.

"Турция и далее будет пропускать беженцев через границу", - пообещал Эрдоган, указав на то, что Анкара не в состоянии справиться с наплывом сирийцев, бегущих из своей страны.