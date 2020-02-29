Политика

12:13 29.02.2020

Рада не рассматривает кандидатуру Тигипко на какую-либо должность в Кабмине -

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Рада не рассматривает кандидатуру Тигипко на какую-либо должность в Кабмине -

О кандидатуре Сергея Тигипко в Кабинете министров не идет речи, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Отвечая на вопрос о том, будет ли рассмотрена кандидатура Тигипко на одну из должностей в правительстве, он сказал: "Нет, этого не будет".

Вместе с тем Арахамия отказался называть фамилии людей, которые могут быть назначены на должности в рамках кадровых перестановок в правительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. По информации пресс-службы главы государства, в повестку дня предлагают внести ряд законопроектов, "вопросы Кабмина" и отчет правоохранителей

Позже Арахамия сообщил, что на заседании будут рассмотрены, среди прочего, кадровые перестановки в Кабмине.

Теги: #верховна_рада #тигипко #арахамия
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