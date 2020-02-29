Политика

11:48 29.02.2020

Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

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Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает намерений РФ в Сирии, и попросил президента России Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе, передает в субботу "Дейли сабах".

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных одних в борьбе с режимом", - цитирует его газета.

"Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

"Турция продолжает усилия по созданию вдоль всей сирийской границы зоны безопасности, уходящую вглубь Сирии на 30 км", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Эрдоган также заявил, что в настоящее время на территории Турции находятся 3,7 млн беженцев из Сирии. По его словам, у границы сейчас находятся 1,5 млн сирийцев, а в целом к границам Турции направляются 4 млн человек.

"Наша страна не в состоянии справиться с новой волной беженцев", - сказал он.

Теги: #рф #турция #сирия #идлиб #путин #эрдоган
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