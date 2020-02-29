Политика

11:29 29.02.2020

Минздрав должен изменить инструкции для семейных врачей в связи с распространением коронавируса

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Минздрав должен изменить инструкции для семейных врачей в связи с распространением коронавируса

Министерство здравоохранения должно обеспечить гражданам возможность получать медицинскую помощь на дому, заявил лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Тимошенко напомнила, что согласно приказу Минздрава от 2018 года семейные врачи принимают пациентов в своих кабинетах.

"Сейчас недопустимо сохранять такой порядок. Недопустимо, потому что человек, который имеет температуру, которая неизвестно чем больной в контексте коронавируса, должен сесть в общественный транспорт, приехать к семейному врачу и там посидеть в очереди. Это надо менять немедленно, потому что человек, который имеет симптомы, обязан остаться дома, а семейный врач или экстренная медицинская помощь должны ехать к таким больным", - заявила она.

Тимошенко подчеркнула необходимость как можно быстрее изменить инструкции для семейных врачей касательно диагностики коронавируса и предоставить медикам возможность проводить экспресс-тесты для определения болезни.

"Семейным врачам для определения коронавируса сегодня дали только одну инструкцию - спросить у людей, были ли они в Китае и или контактировали с больными коронавирус лицами. И только тогда, когда есть температура, вызывается скорая помощь. Нельзя так делать. Люди не могут знать, с больным человеком они общались, или нет. Поэтому надо немедленно менять такую инструкцию и надо, чтобы каждому человеку, имеющему высокую температуру, проводили экспресс-тесты, а затем и лабораторные исследования", - отметила она.

Главным заданием власти в этой ситуации является обеспечение лабораторий и инфекционных больниц необходимой техникой и координация действий.

"Сегодня нужно, чтобы премьер-министр лично как руководитель исполнительной власти организовывал штаб противодействия эпидемии, возглавлял его, брал ответственность на себя. Нельзя, чтобы действия были раздробленными. Вся система должна быть скоординированной: и правительство, и мэры, и губернаторы - все должны знать, что есть одна воля и она воплощается в жизнь. Список мер гораздо больше, я назвала только те, которые нужно немедленно принять", - заявила Тимошенко.

Теги: #коронавирус #тимошенко #минздрав
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