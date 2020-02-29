Минобороны Украины разрабатывает электронный военный билет

В Министерстве обороны Украины разрабатывается электронный военный билет (ЭВБ) в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.

Как сообщила пресс-служба министерства, в электронном билете будет чип с данными персонификации и квалифицированной электронной подписью.

ЭВБ позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Кроме того, отмечают в Минобороны, ЭВБ позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам); быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", - отмечено в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ.