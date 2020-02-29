Политика

10:37 29.02.2020

Минобороны Украины разрабатывает электронный военный билет

1 мин читать
Минобороны Украины разрабатывает электронный военный билет

В Министерстве обороны Украины разрабатывается электронный военный билет (ЭВБ) в виде пластиковой карты, размером с банковскую карту для выплат.

Как сообщила пресс-служба министерства, в электронном билете будет чип с данными персонификации и квалифицированной электронной подписью.

ЭВБ позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса); выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Кроме того, отмечают в Минобороны, ЭВБ позволит реализовывать функцию токена (ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам); быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

"В дальнейшей эксплуатации функционал ЭВБ может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", - отмечено в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут проставлять отметки о пребывании путем внесения соответствующих электронных печатей в ЭВБ.

Теги: #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:41 28.02.2020
Боец ВСУ ранен на Донбассе в пятницу вследствие обстрелов боевиков

Боец ВСУ ранен на Донбассе в пятницу вследствие обстрелов боевиков

10:25 27.02.2020
Министр обороны Украины опроверг слухи о готовящемся увольнении

Министр обороны Украины опроверг слухи о готовящемся увольнении

12:41 26.02.2020
Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

17:50 25.02.2020
В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

12:57 25.02.2020
С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

08:29 25.02.2020
НАБУ провело обыски на "Украинской бронетехнике" и у экс-нардепов Пашинского и Винника

НАБУ провело обыски на "Украинской бронетехнике" и у экс-нардепов Пашинского и Винника

12:41 24.02.2020
Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского – Минобороны Украины

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского – Минобороны Украины

17:16 21.02.2020
В 2020 году Минобороны Украины намерено закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн

В 2020 году Минобороны Украины намерено закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн

12:57 21.02.2020
Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики восемь раз обстреляли украинские позиции с полуночи

20:16 19.02.2020
Позиции украинских военнослужащих после обострения обстановки в Луганской области остались неизменными - Загороднюк

Позиции украинских военнослужащих после обострения обстановки в Луганской области остались неизменными - Загороднюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пристайко: к отставке я готов с самого начала, но решение принимает президент

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированы

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

ПОСЛЕДНЕЕ

Пристайко: к отставке я готов с самого начала, но решение принимает президент

Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность

Трамп: Помпео будет присутствовать на подписании соглашения США с талибами

Дискуссия о децентрализации в областях Украины продолжится на протяжении двух недель

На внеочередном заседании Верховной Рады будут рассмотрены в том числе кадровые вопросы

ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, заявил Гутерриш

Официальных подтверждений о визитах Трампа и Джонсона в Украину, о которых писали СМИ, нет

Обмен удерживаемыми лицами может состояться до встречи лидеров стран Нормандской четверки, намеченной на апрель

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА