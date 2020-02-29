Политика

10:08 29.02.2020

Пристайко: к отставке я готов с самого начала, но решение принимает президент

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Пристайко: к отставке я готов с самого начала, но решение принимает президент

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что всегда готов к отставке.

"Прямолинейно если спросить, готов ли я к отставке? Я готов с самого начала…. Я понимаю за 25 лет своей карьеры, насколько быстро меняются министры. Готовность есть всегда", - сказал он в интервью телеканалу "Украина 24" в пятницу вечером.

При этом он отметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак может предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому кандидатов на этот пост, но окончательное решение принимает глава государства. "Подбирает ли (кандидатов на должности – ИФ) Андрей Ермак? Это его работа. Как глава Офиса сейчас он должен предлагать президенту. Но все-таки решение принимает окончательное Владимир Зеленский", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что на посту главы Офиса президента Ермак "получил значительно больше заданий, чем было до этого: он занимался действительно на важных направлениях внешней политики".

Поэтому, считает Пристайко, у Ермака "значительно уменьшилась возможность заниматься внешней политикой".

Министр не считает, что глава Офиса "пасется на его поле".

"У него (Ермака – ИФ) свое видение, которое он предлагает президенту Зеленскому. Я даю понимание президенту Зеленскомус точки зрения традиционной дипломатии. Вот как раз Андрей Ермак представляет нетрадиционный… подход к внешней политике", – сказал Пристайко, отметив, что такой подход можно назвать "неортодоксальным".

При этом глава МИД подчеркнул, что все больше и больше в мире проявляются черты "неортодоксальности во внешней политике".

Теги: #зеленский #кадры #пристайко
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