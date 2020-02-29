Политика

01:39 29.02.2020

Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность

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Кличко: быстрое принятие парламентом законопроекта о столице – это некомпетентность

Мэр Киева Виталий Кличко назвал некомпетентным решение парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства выносить законопроект о столице на второе чтение в сессионный зал без учета замечаний и предложений европейских партнеров, сообщила пресс-служба Кличко.

"В Конституции Украины говорится о европейском направлении развития нашего государства. Почему тогда комитет парламента одобряет этот законопроект, чтобы внести его на рассмотрение Верховной Рады без предложений и замечаний, которые будут озвучены 13 марта в Страсбурге? Так не делается. Это - некомпетентность ", - сказал Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он отметил, что 13 марта состоится встреча в Совете Европы в Страсбурге, посвященная вопросам местного самоуправления, где, в частности, будет и вопрос Украины. После полученных мнений и выводов европейских экспертов принимать документ в Верховной Раде.

"Сегодня пытаются поскорее принять законопроект о столице. Но все мы хотим жить по европейским законам, по европейским стандартам жизни. А на последнем заседании парламентского комитета по самоуправлению на прошлой неделе принимали ко второму чтению законопроект о столице без рекомендаций и замечаний Совета Европы и Венецианской комиссии", - сказал Кличко.

Как сообщается, о принятии во внимание рекомендаций европейских партнеров отметил также специальный посланник правительства Федеративной Республики Германии по вопросам децентрализации Георг Мильбрадт.

Теги: #киев #столица #кличко #законопроект #украина
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