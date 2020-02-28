Политика

22:56 28.02.2020

Официальных подтверждений о визитах Трампа и Джонсона в Украину, о которых писали СМИ, нет

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Официальных подтверждений о визитах Трампа и Джонсона в Украину, о которых писали СМИ, нет

Нет официальных подтверждений сообщению The Guardian о возможных визитах в Украину президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявляет министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании  и как раз о них обоих шла речь в статье The Guardian, которая не подтверждена официальными каналами", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу.

Он рассказал, что в ответ Джонсон и Трамп пригласили украинскую сторону сделать ответный визит, когда будет возможность, но о датах визитов речь не шла.

Теги: #трамп #украина #джонсон #визит #пристайко
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