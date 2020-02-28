Политика

22:26 28.02.2020

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

2 мин читать
В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом

В Киеве определены семь инфекционных отделений для госпитализации в случае необходимости пациентов с коронавирусом Covid-19, заявил городской голова Виталий Кличко в ходе тренинга по выявлению коронавируса и проведению противоэпидемических действий в пятницу. 

"В столице определены семь баз для размещения лиц, у которых могут выявить коронавирус. Три из них для взрослых, три – для детей, и специальная база для беременных. Это отделения в Александровской больнице, Киевской городской больнице №4, Киевской городской больнице №9, городских детских клинических больницах №1 и №2, детской инфекционной больнице, Киевском центре репродуктивной и перинатальной медицины. Все эти учреждения располагают необходимым запасом средств индивидуальной защиты, расходников, дезинфекционных средств, необходимых для предоставления медпомощи", - сказал он.

По словам Кличко, в столице также сформированы две специализированные бригады экстренной медпомощи для транспортировки больных.

"В целом есть 500 коек, из них для взрослых – 237, для детей – 200, остальные для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов, учреждения обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких",- добавил мэр.

Кличко также подчеркнул, что в настоящее время проводятся учения для персонала, а на случай обострения эпидемической ситуации для госпитализации больных определили дополнительные медучреждения.

"На случай обострения эпидемической ситуации мы определили дополнительные учреждения здравоохранения, где отдельно стоят корпусы. В случае необходимости они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов – это 185 коек. Также предусмотрено еще 100 коек для изоляции людей с подозрением на заболевание", - сказал он.

Кличко в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу также отметил, что киевские власти уже заказали препараты экспресс-тестов на коронавирус, которые планируется использовать для выявления инфицированных в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен на коронавирус или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и  в "Жулянах"  в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.

Кличко добавил, что "проводятся превентивные меры, обрабатывается общественный транспорт, дезинфекция каждый день".

Теги: #киев #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:23 28.02.2020
Более 800 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

Более 800 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

20:56 28.02.2020
Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

Генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан

19:30 28.02.2020
Украина рассчитывает на помощь одной из европейских стран в эвакуации оставшихся в Ухане украинцев – Пристайко

Украина рассчитывает на помощь одной из европейских стран в эвакуации оставшихся в Ухане украинцев – Пристайко

17:03 28.02.2020
В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковске вернувшуюся из Италии женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

16:58 28.02.2020
В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

15:30 28.02.2020
Коронавирусом в Италии затронуты только 12 из почти 8 тыс. городов

Коронавирусом в Италии затронуты только 12 из почти 8 тыс. городов

15:02 28.02.2020
Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов

Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов

14:24 28.02.2020
Кофейни Starbucks в Китае возобновляют работу на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

Кофейни Starbucks в Китае возобновляют работу на фоне улучшения ситуации с коронавирусом

14:11 28.02.2020
В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом - Кличко

В Киеве определены семь баз для госпитализации пациентов с коронавирусом - Кличко

13:39 28.02.2020
Коронавирусом в Иране заразились уже 388 человек

Коронавирусом в Иране заразились уже 388 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированы

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

ПОСЛЕДНЕЕ

До встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнить все семь пунктов "парижского коммюнике"

Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии главных украинских телеканалов

Депутат предлагает доработать законопроект Зеленского, позволяющий судьям не назначать залог для подозреваемых по коррупционным делам

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора согласились на встречу для обсуждения Идлиба - представитель президента Турции

Минкультуры и Минфин для недопущения остановки вещания UA: "Суспильне" приняли решение о приближении финансирования - Бородянский

НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в Идлибе - глава МИД Люксембурга

В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА