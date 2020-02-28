Политика

15:25 28.02.2020

КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

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КС Украины признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам войны и приравненных к ним лиц

Конституционный суд Украины 27 февраля признал не соответствующим Конституции страны ограничение льгот ветеранам войны, которые утвердил Кабинет министров отдельным положением пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.

"Этим решением Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года № 3551-ХII (далее - закон №3551) применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", - сообщает в пятницу отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Согласно информации, указанными положениями закона №3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).

Конституционный суд Украины подчеркнул, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед ним по защите его суверенитета и территориальной целостности. В то же время невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству.

"Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации", - отмечается в решении.

В КС отметили, что принимая решение, судьи пришли к выводу, что Кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, что является предметом специального регулирования другими законами страны.

Конституционный суд считает, что установление пунктом 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Кодекса другой, чем в статьях 12, 13, 14, 15 и 16 закона №3551, законодательного регулирования отношений в сфере предоставления льгот ветеранам войны вызывает юридическую неопределенность при применении указанных норм Кодекса и закона №3551, является не соответствующим Конституции Украины.

"Положение, признанное неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - подчеркивают в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Теги: #ветераны #кс #льготы #кабмин
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