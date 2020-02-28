Политика

13:10 28.02.2020

НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в Идлибе - глава МИД Люксембурга

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НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в Идлибе - глава МИД Люксембурга

Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн считает, что НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в сирийском Идлибе и что страны - члены НАТО на заседании в пятницу не примут решение о задействовании статьи 5-й Вашингтонского договора (о коллективной безопасности).

"Я считаю, что единственно что сейчас возможно в отношении НАТО - сказать: не НАТО решать эту проблему", - сказал Ассельборн в пятницу на пресс-конференции в Москве после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, комментируя последнее обострение ситуацию в идлибской зоне деэскалации.

"Сейчас Турция имеет полное право запросить помощь на основании 4-й статьи (Вашингтонского договора - ИФ), но не в контексте 5-й статьи, потому что это бы значило, что войска НАТО будут вмешиваться в Сирии и бороться с сирийским правительством и, вы понимаете, какие будут последствия. Мы находимся не в этой логике, я думаю. Надеюсь, что мы такое решение не примем", - подчеркнул люксембургский министр.

"И мы надеемся, что диалог между президентом Путиным и президентом Эрдоганом приведет к решению, и я убежден, что Россия сделает все возможное, чтобы эта военная операция была остановлена", - отметил Ассельборн.

Он также напомнил, что "Турция не запрашивала разрешения в НАТО на эту военную операцию в Сирии".

Накануне ночью, по сообщениям турецких властей, в результате обстрела со стороны сирийских правительственных сил в Идлибе погибли более 30 турецких военнослужащих. Анкара нанесла ответные удары с земли и воздуха по позициям сирийских сил.

Анкара также запросила созыв в пятницу Североатлантического совета на основании 4-й статьи Вашингтонского договора, которая предусматривает, что каждая страна - член альянса имеет право на проведение совещания по блоку в случае если сочтет, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Теги: #турция #сирия #идлиб #нато #ассельборн
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