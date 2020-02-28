Политика

10:51 28.02.2020

В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

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В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу выступил с призывом незамедлительно остановить продолжающуюся эскалацию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

"Продолжающейся эскалации необходимо срочно положить конец. Существует риск сползания к крупной открытой международной военной конфронтации", - прокомментировал он в твиттере развитие ситуации в Идлибе.

По его словам, складывающееся положение "причиняет невыносимые гуманитарные страдания гражданскому населению и ставит его под угрозу".

Ранее сообщалось, что авиаудар сирийских правительственных сил в Идлибе привёл к гибели 33 турецких военных и ранению 36 военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности.

Теги: #ес #турция #боррель #идлиб
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