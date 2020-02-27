Порошенко: Завтра я прибуду на допрос в ГБР сам, несмотря на то, что эти преследования – политически мотивированы

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет, что завтра, 28 февраля, прибудет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), несмотря на политически мотивированные преследования.

"Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли, и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов", - сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook четверг.

Он подчеркнул, что сегодня было получено решение Высшего антикоррупционного суда, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно его политического преследования.

"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры "95-го квартала" подготовили шоу. За незаконным "решением суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной", - заявил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что давление и запугивание не изменят позиции партии на защиту европейского и евроатлантического выбора. "Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину", - резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, 21 февраля Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.

Следственная судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова определила удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323а ГБР на 14:00 28 февраля 2020 года. Согласно второму, следственный судья того же суда Сергей Вовк постановил удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323 в ГБР на 14:00 6 марта 2020 года.

Исполнение вышеуказанных определения и постановления о приводе поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Обжалованию они не подлежат.

Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал решение суда о принудительном приводе на допрос в ГБР попыткой власти отвлечь внимание общества от неспособности защитить страну и граждан.

26 февраля Киевский апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов Порошенко на решение о принудительном приводе его на допрос в Государственное бюро расследований.