Политика

15:23 27.02.2020

Свободная экономическая зона "Крым" является легализацией отношений с оккупантом, считает нардеп Рахманин

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Свободная экономическая зона "Крым" является легализацией отношений с оккупантом, считает нардеп Рахманин

Закон №1636-VII о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) "Крым", принятый Верховной Радой в августе 2014 года после аннексии полуострова Российской Федерацией, должен быть отменен, считает председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Должен уйти в небытие абсолютно позорный режим свободной экономической зоны "Крым", который фактически легализирует наши взаимоотношения с оккупантом. Это позорная практика, которую мы непонятно почему так долго проглатываем", - заявил Рахманин в четверг на презентации плана "Голос разума: Стратегия холодной деоккупации".

Законом №1636-VII, принятым Верховной Радой VII созыва 12 августа 2014 года, предусматривается, что в рамках СЭЗ "Крым" создается свободная таможенная зона, которая по своему функциональному виду является одновременно свободной таможенной зоной коммерческого, сервисного и промышленного типа.

Согласно действующим нормам, на территории СЭЗ "Крым" не взимаются общегосударственные налоги и сборы, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Любые доходы, полученные резидентами СЭЗ "Крым" на этой территории, подлежат налогообложению как иностранные доходы.

На территории зоны может применяться мультивалютный режим, по которому в оплату принимается как гривня, так и валюты иностранных государств, включенные в 1-2 групп Классификатора иностранных валют и банковских металлов НБУ.

Теги: #крым #рахманин
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