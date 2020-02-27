83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти не является успешной, уверены 83% украинцев. Успех действующей власти в этом вопросе отмечают 12%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года.

При этом в декабре минувшего года успешной власть в вопросе борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти отмечали 17% респондентов, отсутствие успехов – 76%.

Согласно результатам социсследования, 80% украинцев также не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.