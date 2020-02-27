Власть доказала свою беспомощность в борьбе с распространением коронавируса - Тимошенко

Украинская власть не готова к борьбе с распространением коронавируса и продолжает делать вид, что ничего не происходит, считает глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о стремительном распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса, и с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. Но, к сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и тем самым только разогнала панику", - заявила Тимошенко, передает пресс-служба политсилы.

На данный момент люди не знают, готова ли страна противостоять распространению болезни, подчеркнула Тимошенко. Неизвестно, какие меры безопасности предпринимаются, насколько готовы врачи, и нет доверия к власти.

"Почему сегодня о медицинских вопросах говорит министр экономики? Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она руководит. И вообще, как может министр здравоохранения при таких рисках, стоящих перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на четырнадцать дней в Новых Санжарах и управлять по скайпу?" – отметила Тимошенко.

Она считает, что "власть не прошла "тест на коронавирус" и доказала свою беспомощность.

"Надо спасать украинцев, обычных граждан, которые уже находятся в группе риска. И действовать немедленно, не откладывая, и в то же время разумно, взвешенно и профессионально!" - резюмировала Тимошенко.