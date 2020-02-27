Политика

14:48 27.02.2020

Власть доказала свою беспомощность в борьбе с распространением коронавируса - Тимошенко

2 мин читать
Власть доказала свою беспомощность в борьбе с распространением коронавируса - Тимошенко

 Украинская власть не готова к борьбе с распространением коронавируса и продолжает делать вид, что ничего не происходит, считает глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Первое, что нужно было сделать, - восстановить деятельность санитарно-эпидемиологической службы и возможность вызова врача на дом. Как только стало известно о стремительном распространении коронавируса в мире, нужно было скоординироваться со всеми странами, которые имеют специальные экспресс-тесты для выявления коронавируса, и с теми странами, которые уже начали заниматься разработкой вакцины. Но, к сожалению, власть упустила время, заигралась в "молчанку" и тем самым только разогнала панику", - заявила Тимошенко, передает пресс-служба политсилы.

На данный момент люди не знают, готова ли страна противостоять распространению болезни, подчеркнула Тимошенко. Неизвестно, какие меры безопасности предпринимаются, насколько готовы врачи, и нет доверия к власти.

"Почему сегодня о медицинских вопросах говорит министр экономики? Почему министр здравоохранения без медицинского образования и вообще без понимания, какой сферой она руководит. И вообще, как может министр здравоохранения при таких рисках, стоящих перед Украиной в контексте мировой эпидемии, самоизолироваться на четырнадцать дней в Новых Санжарах и управлять по скайпу?" – отметила Тимошенко.

Она считает, что "власть не прошла "тест на коронавирус" и доказала свою беспомощность.

"Надо спасать украинцев, обычных граждан, которые уже находятся в группе риска. И действовать немедленно, не откладывая, и в то же время разумно, взвешенно и профессионально!" - резюмировала Тимошенко.

Теги: #коронавирус #тимошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 27.02.2020
Коронавирус поразил первого профессионального футболиста в Италии

Коронавирус поразил первого профессионального футболиста в Италии

15:19 27.02.2020
"Укрзализныця" разработала план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения коронавируса

"Укрзализныця" разработала план мероприятий с целью профилактики завоза и распространения коронавируса

14:54 27.02.2020
В ЕС впервые обсуждалась идея временного контроля на внутренних границах из-за коронавируса

В ЕС впервые обсуждалась идея временного контроля на внутренних границах из-за коронавируса

14:47 27.02.2020
Замминистра здравоохранения призывает украинцев воздержаться от поездок в страны, где зарегистрировано распространение коронавируса внутри страны

Замминистра здравоохранения призывает украинцев воздержаться от поездок в страны, где зарегистрировано распространение коронавируса внутри страны

14:24 27.02.2020
Германия находится в начале эпидемии коронавируса, считает министр здравоохранения

Германия находится в начале эпидемии коронавируса, считает министр здравоохранения

12:06 27.02.2020
В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных коронавирусом - 505 случаев

В Южной Корее отмечен самый крупный суточный прирост инфицированных коронавирусом - 505 случаев

12:04 27.02.2020
Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - институт Роберта Коха

Вакцины против коронавируса нет, изготовить ее быстро не получится - институт Роберта Коха

11:41 27.02.2020
Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

Определены столичные клиники для приема пациентов с коронавирусом - Кличко

11:00 27.02.2020
МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

МИД Украины подтвердило заражение коронавирусом украинки в Италии

10:43 27.02.2020
Ситуация с коронавирусом замедляет процессы, связанные с торговой интеграцией Украины и Китая - Кулеба

Ситуация с коронавирусом замедляет процессы, связанные с торговой интеграцией Украины и Китая - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

К Зеленскому положительно относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства – соцопрос КМИС

Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

ТКГ обсуждала дополнительные меры на Донбассе в связи с угрозой распространения коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конституции должна быть закреплена крымскотатарская национальная автономия - Рахманин

Свободная экономическая зона "Крым" является легализацией отношений с оккупантом, считает нардеп Рахманин

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

К Зеленскому положительно относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства – соцопрос КМИС

Нардеп Рахманин считает стратегию "холодной" деоккупации реальной альтернативой Минским договоренностям

Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

С Кернесом у меня только рабочие отношения – глава Харьковской обладминистрации

ТКГ обсуждала дополнительные меры на Донбассе в связи с угрозой распространения коронавируса

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА