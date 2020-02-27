70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

Успех действующей власти в деле решения конфликта на востоке Украины отмечают 25% украинцев, о его отсутствии заявили 70%, , свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года.

При этом в декабре минувшего года об успешности власти в этом вопросе заявляли 40% респондентов.

"В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% - что неуспешная (в декабре было 50%)", - говорится в сообщении КМИС.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.