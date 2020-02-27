Политика

14:45 27.02.2020

70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

1 мин читать
70% украинцев отмечают отсутствие успехов власти в деле решения конфликта на Донбассе – соцопрос КМИС

Успех действующей власти в деле решения конфликта на востоке Украины отмечают 25% украинцев, о его отсутствии заявили 70%, , свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевском международным институтом социологии 21-25 февраля 2020 года.

При этом в декабре минувшего года об успешности власти в этом вопросе заявляли 40% респондентов.

"В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе произошло ухудшение по сравнению с декабрем: только 25% опрошенных полагают, что власть успешная (в декабре было 40%), а 70% - что неуспешная (в декабре было 50%)", - говорится в сообщении КМИС.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Теги: #кмис #соцопрос #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:21 27.02.2020
Треть украинцев поддерживает право русскоязычных граждан на русскоязычное школьное образование по всей стране – соцопрос КМИС

Треть украинцев поддерживает право русскоязычных граждан на русскоязычное школьное образование по всей стране – соцопрос КМИС

15:20 27.02.2020
62% украинцев против рынка земли - соцопрос КМИС

62% украинцев против рынка земли - соцопрос КМИС

15:15 27.02.2020
46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ за минувший год – соцопрос КМИС

46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ за минувший год – соцопрос КМИС

14:52 27.02.2020
83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

14:39 27.02.2020
К Зеленскому положительно относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства – соцопрос КМИС

К Зеленскому положительно относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства – соцопрос КМИС

13:46 27.02.2020
Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

11:27 27.02.2020
Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

Суд по делу о крушении Boeing на Донбассе заслушает 13 свидетелей

11:53 25.02.2020
"Слугу народа" на выборах в Раду готовы поддержать 21,7% украинцев, ОПЗЖ 8,7%, "Евросолидарность" 6%, "Батькивщину" 5%

"Слугу народа" на выборах в Раду готовы поддержать 21,7% украинцев, ОПЗЖ 8,7%, "Евросолидарность" 6%, "Батькивщину" 5%

11:51 25.02.2020
За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 24,8% украинцев, за Бойко 7,3%, за Порошенко 6,5%, за Тимошенко 3,9%

За Зеленского на президентских выборах готовы проголосовать 24,8% украинцев, за Бойко 7,3%, за Порошенко 6,5%, за Тимошенко 3,9%

14:40 24.02.2020
Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

83% украинцев не видят успехов власти в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти – соцопрос КМИС

К Зеленскому положительно относится 47% украинцев, 44% выступают за перезапуск правительства – соцопрос КМИС

Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

ТКГ обсуждала дополнительные меры на Донбассе в связи с угрозой распространения коронавируса

Премьер Гончарук о своей возможной отставке: Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал

ПОСЛЕДНЕЕ

В Конституции должна быть закреплена крымскотатарская национальная автономия - Рахманин

Свободная экономическая зона "Крым" является легализацией отношений с оккупантом, считает нардеп Рахманин

Власть доказала свою беспомощность в борьбе с распространением коронавируса - Тимошенко

Нардеп Рахманин считает стратегию "холодной" деоккупации реальной альтернативой Минским договоренностям

С Кернесом у меня только рабочие отношения – глава Харьковской обладминистрации

ТКГ обсуждала дополнительные меры на Донбассе в связи с угрозой распространения коронавируса

Зеленский подписал указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Кабмин с 1 июля переходит на работу по новому регламенту - Гончарук

Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

Гончарук заявляет о медийных атаках на правительство, уверен в продолжении такого давления от групп влияния

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА