Нардеп Рахманин считает стратегию "холодной" деоккупации реальной альтернативой Минским договоренностям

Стратегия "холодной" деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), Автономной республики Крым и Севастополя, которую в четверг презентовала партия "Голос", является реальной альтернативой Минским договоренностям, считает председатель фракции политсилы в Верховной Раде Сергей Рахманин.

"Этот план не предусматривает никаких уступок, пересечения "красных линий", которые, к сожалению, с точки зрения национальной безопасности и государственного суверенитета есть в Минских соглашениях. Тут нет никакого упоминания об особом статусе, квазивыборах на фактически неконтролируемых территориях - это логичный, холоднокровный, спокойный и последовательный план, который не является идеальным, потому что идеальных развязок в таких случаях не бывает", - заявил Рахманин в четверг на брифинге по итогам презентации плана "Голос разума: Стратегия холодной деоккупации".

Глава фракции в Верховной Раде рассматривает данный документ, как альтернативу Минским договоренностям.

"Это альтернатива, реальная альтернатива (Минским соглашениям - ИФ)", - считает он.

Рахманин убеждён, что минская переговорная площадка может использоваться для достижения целей, но сами протоколы должны "умереть". В "Голосе" также сообщили, что полную версию своей стратегии уже направили всем ключевым стейкхолдерам в органах украинской власти и готовы вести с ними дискуссию о будущем стратегии "холодной" деоккупации.