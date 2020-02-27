Политика

13:46 27.02.2020

Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

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Партия "Голос" представила стратегию "холодной" деоккупации Донбасса и Крыма

 Политическая партия "Голос" представила свой план по возвращению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также полуострова Крым под названием"Голос разума: Стратегия холодной деоккупации".

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", стратегия состоит из восьми этапов, срок ее реализации составляет около семи лет - по прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны состоятся первые местные выборы. В тексте документа указано, что при идеальных условиях это может произойти и за четыре года.

Первый этап стратегии "холодной" деоккупации предусматривает полное прекращение огня на линии соприкосновения на срок минимум шесть месяцев. Далее за год должно произойти создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 километра, где за режимом тишины будут следить международные наблюдатели. Украинские военнослужащие при этом смогут перейти к базированию на стационарных базах, что, по мнению авторов стратегии, сможет улучшить условия их проживания.

Третий этап - это начало разоружения. Он включает в себя отведение или уничтожение тяжелого вооружения и бронетехники на оккупированных территориях, которое должно быть подтверждено международными наблюдателями. Следующим шагом в "Голосе" называют создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, а также полное разминирование неподконтрольных территорий. На выполнение этих пунктов в стратегии отводится по году.

Пятый пункт предусматривает, что произойдёт демонтаж квазигосударственных институций так называемых "Л/ДНР", а власть и граница Украины и Российской Федерации перейдут под контроль временной международной администрации. После года управления ОРДЛО международная миссия передаёт полномочия временной украинской администрации. Контроль над границей вместо полицейской миссии ООН или ОБСЕ получит Госпогранслужба.

Не менее чем через год после завершения деоккупации на освобождённых территориях должны произойти первые выборы в органы местного самоуправления.

Восьмой пункт стратегии "холодной" деоккупации предполагает включение в повестку дня "нормандского формата" вопроса освобождения Крыма. Должна быть разработана стратегия освобождения аннексированного полуострова, которую Украина согласует с западными партнерами. Также предусматривается принятие системных законопроектов "Об оккупированных территориях" и "О коренных народах", отмену Свободной экономической зоны "Крым" и создание с закреплением в Конституции Украины крымскотатарской национальной автономии.

Лидер партии "Голос" – Святослав Вакрачук. Во фракции партии "Голос" в Верховной Раде 20 народных депутатов.

Теги: #крым #голос #деоккупация #донбасс
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