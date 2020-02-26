ТКГ обсуждала дополнительные меры на Донбассе в связи с угрозой распространения коронавируса

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске обсудила возможность принятия дополнительных эпидемиологических мер на линии разграничения в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Начато обсуждение модальностей принятия решений об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения, а также дополнительных санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса", - сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания.

Украинская сторона заявила, что установила все необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью, и призвала противоположную сторону принять аналогичные меры.