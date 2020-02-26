Политика

17:13 26.02.2020

Кабмин с 1 июля переходит на работу по новому регламенту - Гончарук

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Кабмин с 1 июля переходит на работу по новому регламенту - Гончарук

Кабинет министров Украины с 1 июля будет работать по обновленному регламенту, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли решение обновить регламент работы Кабинета министров. С 1 июля этого года правительство будет работать немного иначе", - сказал он на пресс-брифинге по результатам заседания правительства в среду.

По словам Гончарука, речь идет о внутренних процедурах, которые приведены в соответствие с европейскими и лучшими мировыми практиками.

"Правительство будет больше фокусироваться на формирование политики. Фактически будем более серьезно учитывать аналитические продукты, будем серьезнее фокусироваться на стратегических вещах, на среднесрочных и долгосрочных целях", - добавил премьер.

Теги: #гончарук #кабмин
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