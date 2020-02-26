Кабмин планирует установить специальные правила проезда сельхозтехники

Кабинет министров намерен на заседании в среду одобрить введение специальных правил проезда дорогами общего пользования для сельскохозяйственной техники, ширина которой превышает 2,6 м, высота (от поверхности дороги) – 4 м.

Согласно проекту постановления правительства, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", предусматривается, что такая сельхозтехника должна оборудоваться специальными знаками (габаритными огнями) и двигаться в сопровождении автомобиля прикрытия, оборудованного проблесковыми маячками оранжевого цвета.