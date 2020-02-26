Гончарук заявляет о медийных атаках на правительство, уверен в продолжении такого давления от групп влияния

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство каждый день ощущает медийные атаки, такое давление предположительно будет продолжаться.

"Мы ощущаем каждый день разные медийные атаки на отдельных членов правительства, на правительство в целом, на органы государственной власти. Мы этого не боимся", - сказал он на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.

Премьер также считает, что такой давление будет усиливаться, так как, по его мнению, работа правительства не комфортна для очень многих групп влияния.