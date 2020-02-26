Политика

12:26 26.02.2020

Светличную на выборах в Раду в округе №179 готовы поддержать 62,3% избирателей, кандидата от "Слуги народа" - 12,5%

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Светличную на выборах в Раду в округе №179 готовы поддержать 62,3% избирателей, кандидата от "Слуги народа" - 12,5%

Экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная является лидером в избирательной гонке в 179-м округе в Харьковской области, готовы поддержать более чем 5 раз больше избирателей (62,3%), чем кандидата от "Слуги народа" Викторию Алексейчук (12,5%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Светличную готовы поддержать 62,3% тех, кто уже определился и намерен принять участие в голосовании. 12,5% поддерживают В.Алексейчук как кандидата от партии "Слуга народа", 8,5% - О.Диденко как представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Рейтинг других кандидатов - менее 2%. К этому времени еще не определился каждый пятый избиратель", - отмечается сообщении "Рейтинга".

Согласно исследованию, 55% избирателей не знают, кто был депутатом от округа до перевыборов, 42% - знают (им был глава Харьковской ОГА Алексей Кучер - ИФ.). Лишь 21% считают, что предыдущий народный депутат уделял достаточно внимания решению местных проблем, 51% - противоположного мнения. 28% - не смогли ответить на этот вопрос.

В целом, 67% опрошенных знают, что 15 марта 2020 года состоятся промежуточные выборы народного депутата в их избирательном округе. Так, 64% выразили однозначную готовность принять в них участие.

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" по собственной инициативе 15-22 февраля. Опрошено населения избирательного округа №179 от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность 1,2 тыс. респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.

Теги: #опрос #выборы
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