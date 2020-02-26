Политика

11:37 26.02.2020

Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

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Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко, соответствующее видео опубликовала журналист интернет-издания "Радио Свобода" Власта Лазур на странице в Твиттере.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Зеленский после форума "Age of Crimea 2020", отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

Теги: #зеленский #тигипко
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