Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко, соответствующее видео опубликовала журналист интернет-издания "Радио Свобода" Власта Лазур на странице в Твиттере.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Зеленский после форума "Age of Crimea 2020", отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.