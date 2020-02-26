Политика

10:54 26.02.2020

Кабмин намерен отменить ряд отчетов обладминистраций и КГГА

1 мин читать
Кабмин намерен отменить ряд отчетов обладминистраций и КГГА

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство намерено отменить ряд отчетов областных государственных администраций в течение нескольких недель.

"Мы провели анализ, какие отчеты готовят для Кабмина обладминистрации и КГГА на постоянной основе. Всего их оказалось 4185 отчетов. Раз в месяц или в квартал тысячи госслужащих по всей стране готовят эти бесконечные документы. Начали разбираться с каждым отчетом отдельно. Исследовали, кто пользуется или хотя бы открывает эти отчеты", - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр отметил, что по результатам исследования оказалось, что почти 3 тыс. (70%) этих отчетов не нужны.

"Они занимают кучу времени у тех, кто их готовит, но почти всегда просто накапливаются на пыльных шкафах без всякого смысла", - добавил он.

Кроме того, по словам Дубилета, около 10% отчетов не нужны были даже официально. "В свое время их отменяли, но вроде забывали сообщить об этом регионы", - добавил министр. В связи с чем Дубилет заявил, что совместно с министерствами и другими органами власти правительства работает над отменой отменяем ненужных отчетов.

"Часть уже отменили, еще часть отменим течение 2-3 недель максимум", - подчеркнул он.

Теги: #кгга #дубилет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:58 26.02.2020
Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

Кабмин предлагает ввести первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в любых кассах транспорта

10:22 25.02.2020
Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

09:49 25.02.2020
На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

На всех станциях метро Киева в 2020 году будут установлены дефибрилляторы

20:39 23.02.2020
СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

СНБО Украины обратился к КМУ с предложением возобновить деятельность Санэпидемслужбы – Данилов

11:19 21.02.2020
Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

10:17 21.02.2020
Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

09:37 21.02.2020
Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

Благодаря благоприятным погодным условиям "Киевавтодор" начала активные работы на улично-дорожной сети столицы - КГГА

15:21 20.02.2020
В случае подозрения на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных из Уханя людей продлится еще на 14 дней – Кабмин Украины

В случае подозрения на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных из Уханя людей продлится еще на 14 дней – Кабмин Украины

21:47 19.02.2020
Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

Бородянский о конкурсе на главу Госэтнополитики: "Я искал агностика"

17:41 19.02.2020
Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

Кабмин упростил привлечение инвестиций в недропользование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Канал "ATR" не лишится господдержки и продолжит вещание

До конца года Украина вместе с Socar откроет на "Чонгаре" большой хаб для обслуживания граждан

Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков о словах Суркова, что "Украины нет": Не шумите, сударь, Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста

Зеленский: Канал "ATR" не лишится господдержки и продолжит вещание

До конца года Украина вместе с Socar откроет на "Чонгаре" большой хаб для обслуживания граждан

Зеленский: Я действительно встречался с Тигипко

Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

В Минске проходит встреча рабочих подгрупп ТКГ

Зеленский: Крым не станет ценой для мира на Донбассе

Президент Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет Джемилев

Под давлением ОПЗЖ власть пообещала выплатить долги шахтерам – нардеп Мороз

Президент США продлил на год действие антироссийских санкций, введенных из-за ситуации с Украиной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА