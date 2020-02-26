Под давлением ОПЗЖ власть пообещала выплатить долги шахтерам – нардеп Мороз

Киев. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Под давлением "Оппозиционной платформы – За жизнь" власть признала наличие долгов перед шахтерами и обязалась их выплатить, заявил народный депутат от ОПЗЖ Владимир Мороз, комментируя обещание президента Владимира Зеленского выплатить долги по зарплате перед шахтерами до мая.

"Я услышал от президента конструктив. Наконец-то власть признала проблему и пообещала ее решить. Очень хорошо, что Зеленский приедет на эту территорию, сам увидит, как там живут люди. И что значит для жителей Украины закрытие шахт", – заявил парламентарий в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Он приветствовал тот факт, что власть наконец-то прислушалась к аргументам ОПЗЖ.

"Еще в словах президента я наконец-то услышал то, что декларирует наша партия – заботу о людях. Если, не дай бог, закрывается шахта, то мы, в Оппозиционной платформе – за жизнь, сначала думаем о том, как обеспечить рабочие места, и только потом обсуждаем, нужно ли закрывать шахту, есть ли варианты оставить ее рабочей", – резюмировал Мороз.