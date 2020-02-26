Президент Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет Джемилев

Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о Дне крымского сопротивления российской оккупации 26 февраля, заявляет лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев.

"Я знаю о том, что вы собираетесь подписать сегодня указ об определении 26 февраля Днём крымского сопротивления российской оккупации", - сказал он в среду в Киеве, обращаясь к присутствующему на форуме "Age of Crimea 2020" президенту.

Как рассказал Джемилев, соответствующую инициативу поддержали все парламентские фракции, "кроме одной пророссийской".