Политика

18:58 25.02.2020

Помпео призвал Иран "сказать правду о коронавирусе"

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Помпео призвал Иран "сказать правду о коронавирусе"

Соединенные Штаты обеспокоены поступающей информацией о том, что Иран мог утаить важную информацию о вспышке коронавируса в стране, заявил во вторник на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты серьёзно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке (коронавируса - ИФ) в стране", - сказал он.

"Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране, выявили заражение коронавирусом.

Во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Теги: #помпео #сша #иран #коронавирус
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