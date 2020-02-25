Политика

18:54 25.02.2020

Минэкономики назначило Шкуракова главой Государственной инновационного финансово-кредитного учреждения вместо Ставнюка

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило с должности руководителя Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Владимира Ставнюка и назначило и.о. директора Сергея Шкуракова.

"В настоящее время в учреждении происходит перезагрузка, в том числе кадровая. Так, уволен руководитель Владимир Ставнюк, и.о. назначен Сергея Шкуракова", - указало министерство в сообщении на сайте во вторник.

Конкурс на эту должность будет объявлен в ближайшее время, сообщило Минэкономики.

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение было создано для финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности, а также для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в этой сфере, повышения потенциала экспортной продукции и защиты и поддержки национального производителя, напомнили в министерстве.

Теги: #кадры #минэкономики
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