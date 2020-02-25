Комитет Рады склоняется к созданию нового ЦОИВ или введению должности вице-премьера по вопросам промышленности - нардеп

Комитет по экономическому развитию склоняется к созданию нового центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ) или введению должности вице-премьера по вопросам промышленности, однако вопрос еще обсуждается, сообщила народный депутат от "Слуги народа" и член комитета Людмила Буймистер.

"Сегодня возник вакуум в координации промышленной политики... Поэтому наш комитет и выступил с инициативой создать или отдельное министерство, или центральный орган исполнительной власти, который отвечал бы исключительно за промышленную политику. Идет обсуждение, какой именно это должен быть орган", - сказала Буймистер в ходе презентации комитета экологии и устойчивого развития на базе Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) во вторник.

Как пояснила народный депутат, члены комитета склоняются к созданию ЦОИВ или введению должности профильного вице-премьер-министра, поскольку создание нового министерства потребует много времени.

"Оптимальный вариант - чтобы было министерство, задачей которого была бы промышленная политика. Сейчас этим занимается Министерство экономики, но у него слишком широкий круг задач, не хватает фокуса на промышленность. Выделение нового министерства возможно после решения вопроса на счет разделения Минэкономики на два министерства. Тогда Минэкономики сможет лучше сфокусироваться на промышленной политике, но мы потеряем время. Поэтому наш комитет вышел с такой инициативой - создать центральный орган исполнительной власти", - отметила Буймистер.