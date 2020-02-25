Политика

16:37 25.02.2020

Аласания: К регуляции государством медиа отношусь плохо, но регулировать нужно

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Аласания: К регуляции государством медиа отношусь плохо, но регулировать нужно

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявляет, что негативно относится к государственному регулированию медиа, но последние годы показали: регулировать сферу нужно.

"К регуляции государством каких-либо медиа я отношусь плохо, и так было всю жизнь, на протяжении всех лет работе в журналистике. Последние годы показали, что регулировать нужно. Весь мир это делает”, - сказал он на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

Аласания отметил, что в последнее время недостаток неких правил начал ощущаться, а наилучшим инструментом была бы саморегуляция.

Теги: #медиа #аласания
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