Украинские рыбаки, задержанные Россией в Азовском море, освобождены вместе с судном – нардеп Мельник

Киев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинские рыбаки, незаконно задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, были освобождены, написал народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Мельник на своей странице в Facebook.

"Только что получена информация, что украинские рыбаки: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освобождены", - написал он.

Депутат уточнил, что Терехов связался со своей семьей и сообщил, что рыбаки вернутся домой на собственном судне.

Как сообщалось, 15 февраля "пограничного управления ФСБ России по Крыму", базирующегося на оккупированном полуострове, сообщила о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Государственная пограничная служба Украины в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что выясняет обстоятельства захвата судна. Следствием установлено, что "оккупационные правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту и вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

17 февраля глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркнул, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинские граждане на маломерном судне в Азовском море занимались незаконной рыбной ловлей.