"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев

Фракция "Европейская солидарность" считает пересмотр "дел Майдана" началом репрессий против участников Революции достоинства, заявила народный депутат София Федина на брифинге перед допросом в Государственном бюро расследований.

"Сегодня заявляют в сущности, что должен быть пересмотр "дел Майдана", по сути 20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане, нам анонсировали репрессии против майдановцев. Я лично считаю, что в государстве происходит переворот, в плане того, что Путин пытается дискредитировать украинцев, дискредитировать нашу борьбу, уничтожить нашу веру в то, что право и справедливость могут побеждать, десакрализировать, деморализовать, дискредитировать армию и всех защитников", - заявила она и призвала юристов, журналистов и военных рассказывать украинцам правду о системных нарушениях законодательства и событиях на фронте., сообщила пресс-служба "Евросолидарности".