Политика

13:56 25.02.2020

"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев

1 мин читать
"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев

Фракция "Европейская солидарность" считает пересмотр "дел Майдана" началом репрессий против участников Революции достоинства, заявила народный депутат София Федина на брифинге перед допросом в Государственном бюро расследований.

"Сегодня заявляют в сущности, что должен быть пересмотр "дел Майдана", по сути 20 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане, нам анонсировали репрессии против майдановцев. Я лично считаю, что в государстве происходит переворот, в плане того, что Путин пытается дискредитировать украинцев, дискредитировать нашу борьбу, уничтожить нашу веру в то, что право и справедливость могут побеждать, десакрализировать, деморализовать, дискредитировать армию и всех защитников", - заявила она и призвала юристов, журналистов и военных рассказывать украинцам правду о системных нарушениях законодательства и событиях на фронте., сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

Теги: #майдан #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 20.02.2020
Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

Зеленский в День Героев Небесной Сотни призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества

17:39 20.02.2020
Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

Джемилев: Мы настаиваем на усилении санкций против РФ со стороны Запада, а сами ведем разговоры о том, что надо торговать

17:31 20.02.2020
Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

Зеленский, Рябошапка и Венедиктова заверили родных Героев Небесной Сотни в доведении до конца дел Майдана и наказании виновных

11:56 20.02.2020
Порошенко: Мы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства

Порошенко: Мы не позволим пророссийским реваншистам Януковича уничтожить достояние Революции Достоинства

10:52 20.02.2020
ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

ГБР инициировало законодательные изменения по привлечению к ответственности виновных в преступлениях на Майдане, которые скрываются за границей

09:52 20.02.2020
Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

Зеленский с супругой почтили память Героев Небесной сотни

00:39 20.02.2020
Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

Дела Майдана: в ГБР сделали заявление об убийстве журналиста

19:19 19.02.2020
"Евросолидарность" требует от власти прекратить сдачу РФ информационной сферы - заявление

"Евросолидарность" требует от власти прекратить сдачу РФ информационной сферы - заявление

12:57 18.02.2020
"Евросолидарность" призывает Зеленского вернуть ВСУ на позиции в районах разведения сил на Донбассе

"Евросолидарность" призывает Зеленского вернуть ВСУ на позиции в районах разведения сил на Донбассе

10:54 18.02.2020
"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

"Евросолидарность" требует заслушать в Раде министра обороны и начальника Генштаба из-за военной эскалации вблизи Золотого

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации планируют внести в Раду до 20 марта, проголосовать за него– до 5 сентября

Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией

Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ

Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА