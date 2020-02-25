Политика

13:41 25.02.2020

Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

1 мин читать
Скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак

Бывший президент Египта Хосни Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года, сообщает египетская пресса.

Мубарак руководил Египтом в период с 1981 по 2011 гг.

В конце января 2011 года в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего правления Мубарака, на фоне которых он был вынужден уйти в отставку.

После отставки Хосни Мубарак с семьёй находился под домашним арестом. 13 апреля 2011 года Хосни Мубарак был взят под стражу. В ходе судебных процессов он был приговорен к тюремному заключению по обвинениям в коррупции и подавлении протестов 2011 года.

Высший апелляционный суд Египта оставил в силе приговор в отношении бывшего президента по делу о коррупции, в то время как Кассационный суд Египта снял с него все обвинения в причастности к гибели демонстрантов во время событий в январе 2011 года.

Теги: #хосни_мубарак #египет #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:48 25.02.2020
В Италии продолжается рост заражений "уханьским" вирусом: семь человек скончались

В Италии продолжается рост заражений "уханьским" вирусом: семь человек скончались

12:09 22.02.2020
В Италии скончался второй зараженный коронавирусом Covid-19

В Италии скончался второй зараженный коронавирусом Covid-19

11:53 22.02.2020
В Италии от коронавируса умер первый европеец

В Италии от коронавируса умер первый европеец

18:13 21.02.2020
В Прилуках полиция устанавливает обстоятельства смерти 5-летнего мальчика, которого нашли повешенным

В Прилуках полиция устанавливает обстоятельства смерти 5-летнего мальчика, которого нашли повешенным

19:51 19.02.2020
В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

В Иране подтвердили две смерти от коронавируса

11:11 13.02.2020
Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс.

Более 250 новых летальных исходов из-за коронавируса отмечено в Китае, число зараженных приближается к 60 тыс.

12:10 08.02.2020
Прилетевшая из Египта семейная пара устроила драку в аэропорту Запорожья

Прилетевшая из Египта семейная пара устроила драку в аэропорту Запорожья

11:20 08.02.2020
Рабочий погиб на ЗЗФ погиб из-за падения оконной рамы

Рабочий погиб на ЗЗФ погиб из-за падения оконной рамы

10:52 08.02.2020
В Киеве поезд на смерть сбил девушку

В Киеве поезд на смерть сбил девушку

13:28 06.02.2020
В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка

В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поручил провести финансовый и кадровый аудит угольных предприятий

"Евросолидарность" призвала бороться с дискредитацией майдановцев

Россия впервые с 2012 года назначила постоянного торгпреда на Украине

Зеленский поставил задачу ограничить импорт угля и электроэнергии

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

Законопроект изменений в Конституцию по децентрализации планируют внести в Раду до 20 марта, проголосовать за него– до 5 сентября

Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией

Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ

Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА