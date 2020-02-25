Политика

13:06 25.02.2020

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

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Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам в ближайшие два месяца

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по заработной плате шахтером в ближайшие два месяца.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать заработную плату за этот месяц", - сказал глава государства на совещании работников угольной отрасли во вторник в Киеве.

По словам Зеленского, долг государства по заработной плате шахтерам в настоящее время составляет от одного до полутора миллирадов гривень и накапливался с 2014 года.

Теги: #шахтеры #зеленский #зарплата
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