Политика

11:55 25.02.2020

Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией

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Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией

Главными приоритетами для украинской власти остаются установление верховенства права в Украине и борьба с коррупцией, подчеркнул глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Конечно, много вызовов впереди. Но верховенство права, его установление и борьба с коррупцией, останутся приоритетами", - сказал он на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник

Дипломат подчеркнул, что после очищения банковского сектора необходимы дальнейшие усилия, чтобы восстановить уверенность в финансовом секторе.

"Много реформ все еще продолжаются. Земельная реформа, реформа трудового рынка реформа образования. Если они будут имплементированы, они сделают Украину намного более эффективной страной ", - считает он.

Среди достижений реформ в Украине Маасикас упомянул то, что макроэкономическая ситуация стабилизировалась, банковский сектор был в значительной степени очищен, анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" имел место, правительство улучшает доступ к разным сервисам для граждан.

Посол ЕС заверил, что Евросоюз готов поддержать правительство и народ Украины, и готов сопроводить процесс имплементации Соглашения об ассоциации и соглашения об Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Теги: #ес #коррупция #маасикас #право
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