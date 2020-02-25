Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ

Украина уже состоялась как демократическое государство, и это одно из главных ее конкурентных преимуществ, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Как демократия мы уже состоялись, и это, возможно, это одно из главных конкурентных преимуществ, которое у нас есть", - сказал Гончарук на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

В то же время, премьер отметил, что это делает Украину более уязвимой из-за "информационных войн".

Глава правительства также подчеркнул, что на самом высоком уровне украинской власти в настоящее время нет коррупции.

"В правительстве коррупции точно нет", - заверил он.

В то же время, Гончарук отметил, что много коррупции остается на среднем уровне государственного управления и на местах.