Политика

11:34 25.02.2020

Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ

1 мин читать
Гончарук считает демократию в Украине одним из главных ее конкурентных преимуществ

Украина уже состоялась как демократическое государство, и это одно из главных ее конкурентных преимуществ, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Как демократия мы уже состоялись, и это, возможно, это одно из главных конкурентных преимуществ, которое у нас есть", - сказал Гончарук на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник.

В то же время, премьер отметил, что это делает Украину более уязвимой из-за "информационных войн".

Глава правительства также подчеркнул, что на самом высоком уровне украинской власти в настоящее время нет коррупции.

"В правительстве коррупции точно нет", - заверил он.

В то же время, Гончарук отметил, что много коррупции остается на среднем уровне государственного управления и на местах.

Теги: #демократия #гончарук
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:23 25.02.2020
Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

21:49 24.02.2020
Гончарук: Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

Гончарук: Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

10:43 24.02.2020
Гончарук об угрозах коронавируса для Украины: Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!

Гончарук об угрозах коронавируса для Украины: Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!

13:09 21.02.2020
Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

12:57 21.02.2020
Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

11:55 21.02.2020
Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

11:19 21.02.2020
Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

11:05 21.02.2020
Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

10:44 21.02.2020
Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

10:17 21.02.2020
Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился – опрос

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО – Апаршин

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол ЕС считает главными приоритетами для Украины установление верховенства права и борьбу с коррупцией

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

Власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается, считают 41% украинцев, оценивают ее действия как имитацию 37% – опрос

Если разведение сил на Донбассе будет приводить к гибели мирного населения и военных Украины, его проводить нельзя - Верещук

Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА