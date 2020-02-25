Политика

10:23 25.02.2020

Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

1 мин читать
Правительство в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда

Кабинет министров в 2020 году проведет международный аудит Пенсионного фонда, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"В Пенсионном фонде сейчас планируем международный аудит профессиональной аудиторской компанией, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов. Мы очень внимательно посмотрим, как администрируются эти средства, чтобы получить ответ на вопрос, где они могут быть сэкономлены за счет сокращения админрасходов... так называемого фрода", - сказал Гончарук в ходе конференции, организованной Реанимационным пакетом реформ (РПР) во вторник.

В то же время он отметил, что полная реформа системы потребует нескольких лет.

"Вопрос пенсионной реформы очень тесно связан с тем, как будет развиваться система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, которая должна наработать предложения по реформированию налоговой системы Украины", - отметил он.

Теги: #аудит #планы #гончарук #пенсионный_фонд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:49 24.02.2020
Гончарук: Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

Гончарук: Более 2 тыс. больниц в Украине готовы принять больных в случае выявления инфицированных коронавирусом

10:43 24.02.2020
Гончарук об угрозах коронавируса для Украины: Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!

Гончарук об угрозах коронавируса для Украины: Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!

13:09 21.02.2020
Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

Гончарук ожидает недовыполнения плана поступлений по таможне в феврале из-за курса гривни

12:57 21.02.2020
Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

Гончарук: мы готовы к медреформе с 1 апреля

11:55 21.02.2020
Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

Власти руководствовались прежде всего обеспечением безопасности эвакуированных из Китая украинцев

11:19 21.02.2020
Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

Кабмин Украины против ретроспективного пересмотра правил по "зеленым" тарифам и ищет компромисс с инвесторами - премьер

11:05 21.02.2020
Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

Правительство Украины через несколько недель обновит макропрогноз – премьер

10:44 21.02.2020
Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

Информационные провокации на теме коронавируса продолжатся, прогнозирует Гончарук

10:17 21.02.2020
Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

Две трети украинцев не доверяют Кабмину и премьеру Гончаруку

18:36 20.02.2020
Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

Гончарук сообщил, что срочно вылетает в Полтавскую область, оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился – опрос

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО – Апаршин

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-директор "Киевавтодора" Густелев назначен заместителем главы КГГА

В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

Власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается, считают 41% украинцев, оценивают ее действия как имитацию 37% – опрос

Если разведение сил на Донбассе будет приводить к гибели мирного населения и военных Украины, его проводить нельзя - Верещук

Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился – опрос

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА