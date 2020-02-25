В Австралии подозревают Китай, Россию и Иран в попытках вмешательства и шпионажа

Австралия имеет дело с небывалым ранее по интенсивности уровнем шпионажа и иностранного вмешательства во внутренние дела страны, заявил глава Австралийской Службы безопасности и разведки Майк Берджесс.

"Уровень угрозы от шпионажа из-за рубежа и другой активности, с которыми мы сталкиваемся, является беспрецедентным", - цитирует его слова агентство Associated press (AP).

В свою очередь глава МВД Австралии Питер Даттон, в компетенцию которого входит Служба безопасности и разведки, уточнил, какие государства представляют опасность для Австралии, назвав в частности и Россию.

"Мы говорим не только о Китае. Мы говорим о России, мы говорим об Иране и говорим о других", - приводит AP слова Даттона.

По его словам, под ударом находится почти любая сфера общественной жизни Австралии, включая правительственные службы, СМИ и университеты.

"Мы видим, как приезжающие ученые и академики внедряются в университетское сообщество с целью тайно собирать разведывательную информацию. Это наносит удар в самое сердце наших представлений о свободном и честном академическом обмене", - сказал министр.

В то же время он заявил, что ужесточение в 2018 году австралийского законодательства в сфере контрразведки уже приносит плоды. Министр при этом упомянул созданную в 2019 году оперативную группу по борьбе с иностранным вмешательством, которая должна защитить австралийские университеты от этой угрозы.