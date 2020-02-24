Политика

20:15 24.02.2020

Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

2 мин читать
Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

В штабе экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, которая баллотируется на промежуточных выборах в Верховную раду по 179 округу как самовыдвиженец, заявляют, что их кандидат не имеет никакого отношения к листовкам и газетам, на которых она изображена вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун.

"Она (Светличная – ИФ) не делала эти листовки и не может отвечать за их содержание", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина доверенное лицо Светличной Анатолий Попов.

Он уклонился от ответа на вопрос, содержатся ли в этой агитпродукции тезисы, которые Светличная не поддерживает.

"Тот факт, что это делалось от ее имени без ее согласия, уже говорит о том, что это ничего хорошего в себе не несет", - сказал Попов.

По его словам, в связи с обнаруженной агитпродукцией было подано заявление в полицию.

Наблюдатели общественной организации ОПОРА зафиксировали, что такую агитпродукцию распространяли через почтовые ящики жителям Краснограда. На листовках, оформленных в стиле БПП, изображение Светличной и Порошенко сопровождается надписью "Поддержи моего кандидата!". На листовках, где Светличная изображена с Супрун, написано "Продолжим внедрять медреформу Супрун". Кроме того, в ящики бросали буклеты с изображением Светличной и надписью "Юлия Светличная. Поддерживаю Украинскую православную церковь" и газеты с заголовком "Язык, церковь, победа!"

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, заявление по поводу агитпродукции, не соответствующей нормам законодательства, которая была обнаружена в Краснограде, поступило в воскресенье около 23:00.

"Лиц, которые распространяли материалы, доставили в отдел полиции. Факт происшествия зарегистрировано в едином учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Правоохранители устанавливают происхождение агитационных материалов и лиц, причастных к их изготовлению и распространению. На данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства", - сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, промежуточные выборы в Верховную раду по 179 округу (Харьковская область) пройдут 15 марта. Для участия в них зарегистрировались 40 кандидатов.

Теги: #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 24.02.2020
За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

05:49 24.02.2020
Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

Подвыпивший харьковчанин "заминировал" супермаркет куском мяса – полиция

07:57 22.02.2020
Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

Кандидата на выдвижение в президенты США от демократов Сандерса поддерживает Россия - СМИ

18:19 21.02.2020
Трамп: новые заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США - обман

Трамп: новые заявления о вмешательстве РФ в выборы 2020 года в США - обман

07:49 21.02.2020
Разведка США предупредила о попытках России помочь Трампу победить на выборах-2020

Разведка США предупредила о попытках России помочь Трампу победить на выборах-2020

06:44 21.02.2020
Суд избрал меру пресечения еще двум харьковским псевдориелторшам, подозреваемым в серии грабежей

Суд избрал меру пресечения еще двум харьковским псевдориелторшам, подозреваемым в серии грабежей

02:28 21.02.2020
В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

В Харькове отравились 3 детей, полиция открыла дело

18:28 20.02.2020
Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками – Пристайко

03:29 20.02.2020
В Харькове установят мемориальную доску погибшей при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчице Яне Червоной

В Харькове установят мемориальную доску погибшей при обстреле боевиков на Донбассе пулеметчице Яне Червоной

03:28 20.02.2020
Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, "светит" до 12 лет тюрьмы

Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, "светит" до 12 лет тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился – опрос

За Зеленского на выборах президента готовы голосовать 40% украинцев, за "Слугу народа" 36% - опрос

В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО – Апаршин

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины указало послу Сербии на недопустимость попыток легализации оккупации Крыма

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

Обвинения в адрес задержанных по "делу Шеремета" считают в той или иной мере обоснованными лишь 16% украинцев - опрос

Власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока не удается, считают 41% украинцев, оценивают ее действия как имитацию 37% – опрос

Если разведение сил на Донбассе будет приводить к гибели мирного населения и военных Украины, его проводить нельзя - Верещук

Уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился – опрос

В готовящейся военной стратегии Украины будет задокументирован курс страны на членство в НАТО – Апаршин

Страны-члены НАТО знают, как разблокировать работу комиссии Украина-НАТО - Верещук

Разумков на этой неделе посетит Латвию и Эстонию

ЕС и НАТО не должны изолироваться - Яценюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА