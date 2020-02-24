Полиция проверяет информацию о листовках с "черным пиаром" против Светличной на 179 округе

В штабе экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной, которая баллотируется на промежуточных выборах в Верховную раду по 179 округу как самовыдвиженец, заявляют, что их кандидат не имеет никакого отношения к листовкам и газетам, на которых она изображена вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун.

"Она (Светличная – ИФ) не делала эти листовки и не может отвечать за их содержание", - сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина доверенное лицо Светличной Анатолий Попов.

Он уклонился от ответа на вопрос, содержатся ли в этой агитпродукции тезисы, которые Светличная не поддерживает.

"Тот факт, что это делалось от ее имени без ее согласия, уже говорит о том, что это ничего хорошего в себе не несет", - сказал Попов.

По его словам, в связи с обнаруженной агитпродукцией было подано заявление в полицию.

Наблюдатели общественной организации ОПОРА зафиксировали, что такую агитпродукцию распространяли через почтовые ящики жителям Краснограда. На листовках, оформленных в стиле БПП, изображение Светличной и Порошенко сопровождается надписью "Поддержи моего кандидата!". На листовках, где Светличная изображена с Супрун, написано "Продолжим внедрять медреформу Супрун". Кроме того, в ящики бросали буклеты с изображением Светличной и надписью "Юлия Светличная. Поддерживаю Украинскую православную церковь" и газеты с заголовком "Язык, церковь, победа!"

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, заявление по поводу агитпродукции, не соответствующей нормам законодательства, которая была обнаружена в Краснограде, поступило в воскресенье около 23:00.

"Лиц, которые распространяли материалы, доставили в отдел полиции. Факт происшествия зарегистрировано в едином учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Правоохранители устанавливают происхождение агитационных материалов и лиц, причастных к их изготовлению и распространению. На данный момент проводится проверка и выясняются все обстоятельства", - сказали в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, промежуточные выборы в Верховную раду по 179 округу (Харьковская область) пройдут 15 марта. Для участия в них зарегистрировались 40 кандидатов.