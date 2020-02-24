Политика

16:13 24.02.2020

В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

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В марте в Европарламенте пройдет украинская неделя – Точицкий

 В начале марта в Европейском парламенте пройдет украинская неделя, сообщил представитель Украины при Европейском Союзе, посол Мыкола Точицкий.

В понедельник в Брюсселе в ходе общения с украинскими журналистами он проинформировал, что с 3 по 5 марта в Европейском парламенте пройдет ряд мероприятий с участием представителей украинской стороны.

Так, первый день будет посвящен повестке дня реформ в Украине. "Мы будем говорить с коллегами от большинства, оппозиции, бывшими членами правительства о ходе реформ. Это - своего рода сверка часов для того, чтобы у наших коллег не возникало вопросов, все ли у нас вовлечены в процесс реформ. Мы продемонстрируем, что все происходит в полной коммуникации с представителями правительства, парламента", - пояснил Точицкий.

В это же день состоится официальная церемония открытия украинской недели, в рамках которой выступит президент Европейского парламента Давид Сассоли, по окончании которой известный украинский пианист Дмитрий Суховиенко даст концерт.

Второй день, по словам украинского дипломата, будет посвящен новой политике Европейской комиссии под названием Зеленое соглашение, в рамках которого будет обсуждаться вопрос возможного участия Украины.

"С участием представителей правительства мы попробуем продемонстрировать нашим европейским коллегам, что мы можем быть полезными для реализации ЕС стратегии в части Зеленого соглашения, что мы можем предлагать свои возможности в части Зеленой экономики", - детализировал Точицкий.

В рамках второго дня будет открыта выставка "50 изобретений, подаренных миру Украиной".

Третьим в рамках украинской недели в ЕП будет крымско-татарский день.

"Это - крайне важная тема. Состояние с правами человека в Крыму не выдерживает никакой критики, потому что мы в принципе не знаем, что там происходит. Люди просто исчезают, их арестовывают без суда и следствия", - подчеркнул представитель Украины.

При этом он добавил, что "было сделано все возможное, чтобы в ближайшее время состоялся визит в Киев представителя ЕС по правам человека".

В рамках этого дня состоится демонстрация фильма Наримана Алиева "Домой".

Теги: #европарламент #украина #точицкий
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